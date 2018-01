Horst Lichter: Erschütternde Todes-Nachricht!

Der Verlust des eigenen Kindes ist für Eltern ein unermesslicher Schmerz, der mit nichts zu vergleichen ist. Horst Lichter verlor im Alter von 22 Jahren seine erste Tochter Nicole am plötzlichen Kindstod. Ein Schickssalsschlag, den der TV-Koch bis heute nicht ganz verwunden hat. Jetzt ist wieder ein Baby gestorben...

Horst Lichter: Bittere Enthüllung

Der Kameramann aus seinem "Bares für Rares"-Team erschütterte ihn mit der Todesnachricht: "Falls ich heute nicht so lustig bin wie normalerweise und über deine Späße lache, möchte ich dir sagen, dass meine Frau heute Nacht ihr zweites Baby verloren hat."

Horst Lichter legt Wert auf Menschlichkeit

Diesen Schock musste Horst Lichter erstmal verdauen. In der "NRD-Talkshow" vergegenwärtigte sich der 55-Jährige noch einmal das schreckliche Ereignis. "Es hat mich berührt, dass der Kollege mich ins Vertrauen gezogen hat. Ich bin ja eigentlich ein Fremder für ihn. Und trotzdem ist er zur Arbeit gekommen, um uns, das Team, nicht im Stich zu lassen."

Durch diesen Vertrauensbeweis sei ihm, dem "Einzelkämpfer", bewusst geworden, dass das, was er macht, gar nicht so verkehrt sein kann. "Und deswegen stehe ich ständig in der Schuld bei all diesen Menschen, die mir ermöglichen, meine Wünsche und Ziele zu verwirklichen."

Das Allerschönste ist aber für ihn: "Ich habe das Glück, dass ich immer nur ich sein darf."