Horst Lichter: Tragisches Unglück!

Was für eine traurige Beichte! Horst Lichter hatte als Teenie einen tragischen Unfall...

hat schon so einige Dinge erlebt, die ihn in die Knie gezwungen haben. Doch der „Bares für Rares“-Star rappelte sich immer wieder auf. Ein Erlebnis ist ihm jedoch besonders im Gedächtnis geblieben.

Horst Lichter hatte einen Unfall

Bei der SAT.1 „Dinner Party“ sprach der 57-Jährige nun offen über einen Unfall, den er als Teenie hatte. Besonders heftig: Er wäre fast im Rollstuhl gelandet! Als Horst 13 Jahre alt war, wollte er von seinen Mitschülern akzeptiert werden und ließ sich etwas einfallen. „Beim Sport war ich halt nicht so fit, wollte aber unbedingt einen Salto können, wie alle anderen Jungs“, erinnert er sich zurück. „Ich bin hoch, hab mich gedreht und in dem Moment überkam mich so eine Freude, sodass ich wirklich vergessen habe, mich weiter zu drehen.“ Er schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und musste von seinem Lehrer wiederbelebt werden! Danach lag er ein halbes Jahr lang im Krankenhaus – im Gips und mit gebrochenem Brustwirbel!

Der Schmerz sitzt noch tief

Dort musste Lichter nicht nur die Bettpfanne benutzen, sondern sich auch von den Krankenschwestern säubern lassen. Eine ziemlich unangenehme Situation für den Jugendlichen! „Ich konnte nicht laufen, aber der kleine Horst, der konnte ungefragt durch die Gegend laufen“, weiß er noch. Als er an Heiligabend entlassen wurde, folgte der nächste Schock: Er passte nicht mehr in seine Hose, weil er so zugenommen hatte!

„Ich bin ernsthaft an Heiligabend im Bademantel mit dem Omnibus von Grevenbroich nach Rommerskirchen und das letzte Stück noch zu Fuß nach Hause“, erinnert der Moderator sich. „Das sitzt heute noch sch*** tief. Das war nicht schön.“