Horst Lichter: Überraschende Verkündung!

Das ist ja mal wieder eine frohe Botschaft für Andy Borg (57)! Vor drei Jahren nahmen die ARD-Verantwortlichen ihm den „Musikantenstadl“ weg. Nun können seine Fans jubeln: Der Österreicher gibt im ZDF sein TV-Comeback. An der Seite von Horst Lichter (56) startet er endlich wieder durch!

Wenn zwei so beliebte Fernseh-Gesichter wie Andy Borg und Horst Lichter gemeinsam in einer Sendung auftreten, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das erhoffen sich auch die Bosse vom ZDF. Denn am 31. Mai ist es endlich so weit: „Bares für Rares“ bekommt wieder eine Ausgabe zur besten Primetime um 20.15 Uhr. In der Spezial-Folge der Trödel-Show will der lustige Wiener eine über 100 Jahre alte Kamera verkaufen. Ob der Rheinländer ihm eines der begehrten Händlerkärtchen geben wird? Wir werden sehen...

Eines hingegen ist schon jetzt sicher: Wenn Horst auf Andy trifft, wird sicher viel gelacht werden. Und wer weiß: Vielleicht wird der Schlagersänger die Verantwortlichen beim ZDF ja so von sich überzeugen, dass schon bald mehr als nur ein Gastauftritt winkt. Zu wünschen wäre es Andy Borg und vor allem seinen vielen Fans.