Horst Lichter & Nada: 15 Jahre nach der Hochzeit! "Keine Ehe ist einfach!"

"Sie ist der Wind in meinen Segeln, der mich vorantreibt, und andererseits der Anker, der mich am Boden hält", schwärmte Horst Lichter (62) schon früher von seiner Frau. Jetzt feiern er und Nada (52) Kristallhochzeit – 15 gemeinsame Jahre. Ob sie noch immer auf rosa Wolken schweben und alles perfekt ist? Nicht wirklich. Der "Bares für Rares"-Star verriet: "Keine Ehe ist einfach!" Ziehen etwa dunkle Wolken am Liebeshimmel auf?