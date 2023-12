Howard Carpendale: Schlimme Erinnerung! "Es ging oft um Leben und Tod."

Als sich der Schlagerstar und Donnice 1983 kennenlernten, war es um Howie sofort geschehen. "Vom ersten Moment an, als ich sie in dieser Disco in Florida an der Bar sah", erinnert er sich. Viele Jahre führten die beiden ein harmonisches Leben, bekamen den gemeinsamen Sohn Cass (35). Doch dann verfiel die Amerikanerin dem Alkohol. Immer öfter griff sie zur Flasche und brachte die Familie in gefährliche Situationen. "Fast jeden Tag haben wir Dinge gehabt … Es ging oft um Leben und Tod", gesteht der Sänger heute.

Vor allem eine Erinnerung lässt Howard Carpendale nicht los. Eines Nachts bemerkte er "so einen leichten Gasgeruch in unserem Haus". Für ihn war sofort klar: Das ist ein Notfall! Er rief die Polizei. "Es kamen drei Krankenwagen, fünf Polizeiautos. Überall Blaulicht, um zwei Uhr morgens."