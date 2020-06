Howard Donald hat seine Freundin Katie Halil geheiratet

"Alle freuen sich so für Howard und Katie: Sie geben ein tolles Paar ab", erklärte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mirror".

Der Sänger hat seiner Freundin Katie Halil am Freitag, 2. Januar, das Ja-Wort gegeben. Die Trauung fand im kleinen Kreis mit Familie und engen Freunden statt. Am Tag darauf gab's jedoch eine große Party in ihrem Haus in Oxfordshire. Unter den Gästen befanden sich auch die Bandmitglieder Mark Owen, Gary Barlow und Jason Orange.

"Jason und Howard waren immer sehr gute Freunde und sehr eng. Es war wieder in alten Zeiten", so eine Quelle.

Der "These Days"-Sänger und die Illustratorin sind seit 2010 ein Paar. "Howard sah extrem glücklich aus mit Katie als seine Braut an seiner Seite. Es waren ungefähr 140 Leute da - es war eine wilde Party bis 1:30 Uhr."

Der "Got to Dance"-Juror hat bereits zwei Kinder aus vorherigen Beziehungen: Grace (15) und Lola (9). Verheiratet war er jedoch noch nie.