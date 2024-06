H.P. Baxxter: Hochzeit auf Sylt mit seiner 22-jährigen Freundin!

H.P. Baxxter (60) und seine Verlobte Sara (22) werden sich am Wochenende das Ja-Wort geben! In nur wenigen Tagen soll es in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum auf der Nordseeinsel Sylt so weit sein, gefeiert wird anschließend mit 150 Gästen in der Sansibar von Starwirt Herbert Seckler.