H.P. Baxxter: So lernte er seine 37 Jahre jüngere Frau kennen

Ihre Liebesgeschichte begann in Hamburg, genauer gesagt in der Kult-Kneipe "Zwick". "H.P. sah Sara, als sie sich ein Getränk holen wollte und sprach sie direkt an", sagt ein Freund von H.P. gegenüber "Bild". Kurz darauf wurden Sara und H.P. ein Paar, im Mai letzten Jahres zeigten sie sich dann erstmals gemeinsam auf einer Veranstaltung.