Hugh Jackman & Ryan Reynolds: Trauriges Ende! "Wir waren danach tief deprimiert"

Schon in den ersten Minuten des Films sorgen Ryan und Hugh für viele Lacher, großes Erstaunen und immense Spannung. Die beiden verkörpern ihre Rollen einfach perfekt. Und das, obwohl Hugh seine Rolle als Wolverine eigentlich 2017 an den Nagel gehängt hat. Doch irgendwann wurde ihm bewusst: Er möchte diesen Film unbedingt mit seinem Kumpel machen. "Damals hatte ich das ernst gemeint, aber ich wusste, dass Ryan mich als Wolverine zurückholen wollte, und im Auto wurde mir plötzlich klar, ich will dabei sein. Also rief ich Ryan sofort an", so Hugh. Wolverine war für ihn ohnehin immer eine besondere Rolle. "Wolverine war der Grundstein meiner Karriere. Es war das größte Privileg für mich, ihn zu verkörpern", so der Schauspieler. Die Hollywoodstars hatten extrem viel Spaß beim Dreh, am Ende fiel ihnen der Abschied extrem schwer. "Wir haben den Film erst vor anderthalb Wochen abgeschlossen, und Hugh und ich waren danach tief deprimiert. Wir wollten einfach nicht, dass es zu Ende geht", so Ryan.