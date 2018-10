IaF-Star Karsten Kühn: Privates Geheimnis gelüftet!

Reddit this

Bei "In aller Freundschaft" ist Karsten Kühn nicht mehr wegzudenken. Ein privates Detail des Schauspielers ist aber bisher kaum bekannt...

Als Jakob ist der Serien-Star schon seit rund 20 Jahren bei " " dabei und ist damit einer der Urgesteine in der -Weekly. Seit zwei Jahrzehnten steht Karsten Kühn vor der Kamera - dabei ist er nur nebenberuflich Schauspieler, wie er jetzt offenbarte.

Neben seinem -Job studierte er unter anderem Maschinenbau und machte davor sein Abi. "Ich habe gemerkt, dass ich es zwar gerne mache, mir aber diese bedingungslose Leidenschaft fehlt", erzählt er jetzt in der "Bild"-Zeitung.

Karsten Kühn hat eine eigene Firma

Hauptberuflich arbeitet er heute als Geschäftsführer einer Maschinenbaufirma - den Job beim Fernsehen mache er nur nebenbei. Dennoch liebt er es, am Set zu stehen: "Es ist immer schön, wenn ich ans Set komme und langjährige Kollegen wiedertreffe. Auf jeden Fall möchte ich das so lange wie möglich fortführen", plaudert der Schauspieler weiter aus.

Die Fans dürfen sich also noch viele weitere Jahre auf Karsten Kühn bei "In aller Freundschaft" freuen - trotz seiner Haupttätigkeit will er die ARD-Serie keinesfalls verlassen.