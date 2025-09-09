Ian McKellen (86) fehlt bei Filmpremiere: Wie krank ist er wirklich?

Ob Ian McKellen bald wieder auf roten Teppichen erscheint, ist fraglich. Klar ist nur: Der „Herr der Ringe“-Star muss derzeit jeden Schritt abwägen. Für seine Fans und Wegbegleiter bleibt die Hoffnung, dass der 86-Jährige bald wieder gesund genug ist, um dorthin zurückzukehren, wo er hingehört – mitten ins Rampenlicht.