Ilka Bessin: Abnehm-Hammer! Sie zeigt sich sichtlich erschlankt

Bei "Let's Dance" ertanzte sich Ilka Bessin an der Seite von Profi Erich Klann den fünften Platz. Für viele war die Comedian sogar die Siegerin der Herzen. Mit Witz, Charme und flottem Hüftschwung begeisterte sie Show für Show das Publikum. Doch es gab auch eine Schattenseite: Immer wieder wurde Ilka für ihre Figur angefeindet.

"Für mich war es teilweise keine sehr schöne Zeit, weil ich nicht gedacht hätte, dass Leute so fies sein können. Aber das Gefühl, dass man über mich spricht, kenne ich schon lange: Wenn ich in einer Eisdiele sitze, denken doch auch die meisten: 'Muss die Dicke jetzt noch ein Eis essen?'", erklärte sie gegenüber "Das Neue Blatt. Damals beteuerte sie zwar: "Mir persönlich ist es wichtiger, dass ich gesund bin. Ich habe zwar einen Knoten an der Schilddrüse, aber meine Blut- und Fettwerte sind super." Trotzdem beschloss Ilka Bessin, etwas zu ändern.

Ilka Bessin will abnehmen

"Ich habe mir ein City-Cruise-Rad gekauft, mit dem ich durch Berlin fahre. Und bald trainiere ich wieder mit meinem Personaltrainer. Das habe ich vor Jahren schon mal gemacht, damals hatte ich 26 Kilo abgenommen", so der ehemalige "Cindy aus Marzahn"-Star.