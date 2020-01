Ilka Bessin privat: So lebt Cindy aus Marzahn mit ihrem Freund heute!

Früher schlüpfte sie in einen pinken Jogginganzug und setzte sich eine glitzernde Krone auf ihr Dauerwellen-Haupt, heute trägt sie lieber elegante Wellen und eine schicke Bluse. " " ist Geschichte, denn ihre Darstellerin Ilka Bessin wagt seit 2016 einen Neuanfang. Und der kann sich wirklich sehen lassen! Ob beruflich oder privat, die Blondine hat ihr Leben komplett umgekrempelt.

"Cindy aus Marzahn": Darum wurde sie zur Kunstfigur

Ilka Bessins Karriere ist wahrlich einzigartig. Erst die Arbeitslosigkeit lockte die 34-Jährige 2005 auf die Bühne. Als Tochter eines Fernfahrers und einer Näherin wuchs die spätere Comedy-Queen im Brandenburgischen Luckenwalde auf. Nach dem Schulabschluss absolvierte Ilka Bessin in der heimischen DDR eine Ausbildung zur Köchin. Doch die Wende kostete sie ihren Job und ihre Existenz. Ilka Bessin ließ sich umschulen, arbeitete als Kellnerin, später als Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff, doch der Arbeitslosigkeit konnte sie nicht entkommen. Vier lange Jahre bezog die gelernte Köchin Hartz IV, dann entschloss sie sich ihr Leben umzukrempeln. Statt länger von staatlichen Almosen zu leben, erschuf die Blondine aus Brandenburg Anfang der 2000er eine Kunstfigur. Als "Cindy aus Marzahn" schauspielerte sich das Nachwuchstalent im pinken Jogginganzug innerhalb weniger Jahre in den Comedy-Olymp.

Als arbeitsloses Pummelchen "Cindy aus Marzahn" schrieb Ilka Bessin Comedy-Geschichte Foto: Getty Images

Heute hilft Ilka Bessin Arbeitslosen

Nach elf Jahren als "Cindy aus Marzahn" hat Ilka Bessin 2016 die Nase endgültig voll. Zeit für die Comedy-Rente! Doch statt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, stellt sich die Komikerin seither lieber neuen Herausforderungen. So erprobt sich die 48-Jährige, die schon lange mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat, unter anderem als -Designerin für Übergrößen. Doch bei allem Bemühen, so ganz ohne das Fernsehen kann eine Ilka Bessin nicht leben. So kehrt die Blondine 2018 mit der -Show „Zahltag – Ein Koffer voller Chancen“ in ihr natürliches Milieu zurück. Als Ex-Hartz-IV-Empfängerin hat Ilka Bessin sicherlich den einen oder anderen gut Rat parat. Mit ihrer Teilnahme an „Let’s Dance“ wagt die Komikerin 2020 ein ganz neues Experiment. Zwar läuft es karrieretechnisch bis heute vorbildlich, doch das Thema Baby blieb bislang auf der Strecke: "Ich finde Kinder ganz toll, wollte auch immer welche haben. Jetzt ist meine biologische Uhr leider stehen geblieben."

Ilka Bessin privat: Glücklich verlobt mit ihrem Freund

Mehr als jede andere Promi-Dame hat Ilka Bessin heute bewiesen, wie nah Glanz und Elend beieinander liegen. Nach einer schwierigen Lebensphase hat sich die Brandenburgerin aus freien Zügen zurück ins Leben gekämpft. In ihrem Buch „Abgeschminkt“ packt der -Star 2019 erstmals aus. Dabei nimmt „Cindy aus Marzahn“ wie gewohnt kein Blatt vor den Mund: Mobbing, Telefonsex, Erpressung und auch der schwere Verlust ihres dementen Vaters werden thematisiert.

In ihrem Buch "Abgeschminkt" arbeitet Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn ihre schwierige Vergangenheit auf Foto: Getty Images

Doch während die Autobiografin die schwere Lektüre verfasst, hat sie ihr privates Glück längst gefunden. Seit 2018 ist Ilka Bessin glücklich verlobt. Kennengelernt hat sie den zukünftigen Mann an ihrer Seite über gemeinsame Freunde. Über ihren Freund, der selbstständig in der IT-Branche arbeitet, schweigt die sonst so redselige Blondine eisern: „Man will ja nicht die Leute in die Öffentlichkeit zwingen. Mir hat man mal gesagt: Liebe darf nicht wehtun. So sehe ich das auch. Es tut einfach nicht weh. Ich bin ein sehr zufriedener und glücklicher Menschen - in jedem Bereich.“ Nach vielen schweren Schicksalsschlägen, sei Ilka Bessin das private Glück vergönnt.

