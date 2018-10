Ilka Bessin: Wundervolle Neuigkeiten nach ihrer Verlobung

Reddit this

Wer der Glückliche ist, wollte die „ “-Komikerin nicht verraten. "Cindy war eine Rampensau. Als Ilka möchte ich solche Dinge für mich behalten“, teilte ihr Management bei mit.

TV-Comeback nach ihrer Verlobung

Nach dem Verlobungs-Hammer gibt es die nächsten Tollen Neuigkeiten von Ilka Bessin: Sie wird bald wieder bei RTL in neuen Folgen beim „Arm-Reich-Experiment“ zu sehen sein.

Die neuen Episoden von "Das Arm-Reich-Experiment" starten am 27. November um 20:15 Uhr bei RTL und werden die Wiederholungs-Folgen von „Der Lehrer“ ersetzen. In der Show tauschen eine reiche und arme Familie den Alltag der anderen – in einer anschließenden Talkrunde wird darüber gesprochen.

Bereits im war Ilka Bessin in mehreren Formaten zu sehen – unter anderem auch in „Zahltag! Ein Koffer voller Chancen“. Die Formate liefen im Sommer sehr erfolgreich. Es ist daher wenig überraschend, dass der Sender weiter an Ilka Bessin festhalten wird.