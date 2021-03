Ilse DeLange & Evgeny Vinokurov: Großes Drama beim "Let's Dance"-Training

Und dann richtete Ilse auch noch ein paar Worte an Evgeny. "Ich denke, dass nicht viele Jungs in deiner Umgebung getanzt haben früher." Damit traf sie genau seinen wunden Punkt. "Sie sagte genau das, was ich auch manchmal fühle", erklärte er nach der Sendung seinen Gefühlsausbruch. "Ich musste heulen und habe versucht, das zu unterdrücken. Aber es ging nicht. Wegen solcher emotionalen Momente lieben wir 'Let's Dance'. Wir öffnen uns und zeigen uns, wie wir tatsächlich sind."

