Ilse DeLange & Evgeny Vinokurov: Statement zum "Let's Dance"-Aus

Eigentlich bekamen Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov die wenigsten Punkte von der Jury. Nicolas war dagegen auf den vorderen Plätzen vertreten. "Wir sind so perplex, dass das gerade so passiert ist", erklärt Ilse im Interview mit RTL. "Wenn es ums Tanzen geht, dann waren Nicolas und Vadim so gut, heute und jede Woche. Die haben es einfach nicht verdient." Auch ihr Tanzpartner findet deutliche Worte: "Das waren Leute, die extrem tolle Choreographien und Kunst gemacht haben. Für mich eine absolut katastrophale Entscheidung! Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin gerade so enttäuscht."