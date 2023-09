"In aller Freundschaft": 6 Wochen Vorschau - so geht es in den Folgen ab dem 03. Oktober 2023 weiter

Nachdem Jella Themann mit ihrer jüngeren Freundin Milena Kessler für eine Rennrad-Trainingstour unterwegs war, bricht sie auf dem Gehweg zusammen. Der Auslöser? Eine schwere Herzklappenentzündung aufgrund eines verschleppten Infekts. In der Sachsenklinik wird ihr eine Herzklappe eingesetzt, was es ihr unmöglich macht, ihren Sport weiter auf hohem Level auszuführen - eine Beziehungsprobe für sie und Freundin Milena. Auch Cosmo (Max Bär) will die Beziehung mit Hanna (Helena Pieske) vertiefen und hofft auf Zweisamkeit bei einem entspannten Abend in der sturmfreien Bude von Hanna. Die Ernüchterung folgt jedoch schnell, als die halbe Jahrgangsstufe vor der Tür steht und sich der gutaussehende Tom dann auch noch an Hanna ranmacht. Um der Situation zu entkommen, nutzt er seine Krankheit und trifft in der Sachsenklinik auf Roland, der nichts von der Party in seiner Wohnung weiß. Anderweitig macht Kaminski Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) klar, dass er nur interimsweise Klinikleiter ist. Martin glaubte jedoch, dass Sarah (Alexa Maria Surholt) längst einen Nachfolger gefunden hat, was diese dann auch fälschlicherweise bestätigt und damit für Unmut bei Kaminski sorgt.