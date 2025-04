"In aller Freundschaft": 6 Wochen Vorschau - so geht es in den Folgen ab dem 6. Mai weiter

Bei Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) klingelt nachts das Telefon. Als sie abnimmt, hört sie jedoch nicht die Stimme ihrer Tochter Hanna (Helena Pieske), mit deren Anruf sie gerechnet hat. Eigentlich sollte diese von ihrer selbstorganisierten Gartenparty abgeholt werden, doch am anderen Ende meldet sich die Sachsenklink. Hanna wurde von Cosmo Schneider (Max Bär) bewusstlos aufgefunden und als Notfall in die Klinik eingeliefert – mit K.-o.-Tropfen im Blut. Der schlimmste Albtraum für Mutter Kathrin ist war geworden, denn direkt fühlt sie sich an ihre eigene Vergewaltigung vor 17 Jahren erinnert. Unterdessen steckt Arzu Ritter (Arzu Bazman) in den Vorbereitungen ihrer Türkeireise. Sie will vier Wochen lang ihre kranke Mutter unterstützen. Während sie dafür privat und beruflich großen Zuspruch erntet, muss sie in der Türkei feststellen, dass sie anscheinend doch nicht so sehr gebraucht wird, wie erwartet. Eine Situation, die ihr deutlich schwerer fällt als gedacht.