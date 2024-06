Ina Müller & Markus Söder: "Ich bin wahnsinnig gut im Bett"

Ina Müller begrüßt seit 2007 namhafte Promis und Politiker in ihrer Late Night Talkshow "Inas Nacht". Von Wolfgang Kubicki über Joachim Llambi bis hin zu Joko und Klaas waren schon eine Menge an Stars und Sternchen in der NDR-Show vertreten. In der ersten Folge der 20. Staffel, die am Donnerstag, den 27. Juni erscheint, sind Politiker Markus Söder sowie Skirennläufer Felix Neureuther zu Gast. Doch besonders der CSU-Politiker sorgt während der Sendung für einige Überraschungen ...