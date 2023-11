Inka Bause: "Bauer sucht Frau"-Aus? Nun redet sie Klartext!

Inka Bause nimmt sich jedes Jahr liebeshungrigen Single-Bauern an und lässt ihre Kuppel-Künste walten. So auch in diesem Jahr, wenn die 19. Staffel "Bauer sucht Frau" startet. Doch will sie nach all den Jahren als Moderatorin der "RTL"-Show irgendwann damit aufhören? Im Interview mit "Agentur teleschau" verrät sie laut dem "Weser Kurier": "Es kam bis jetzt für mich nicht die Frage auf. Ich erfahre jedes Jahr, ob ich moderieren darf oder nicht, weil ich keinen Exklusivvertrag habe. Das möchte ich auch gar nicht anders." Denn für die 54-Jährige sei ist wichtig, jederzeit gehen zu können. "Ich bin kein Mensch, der sich durch eine Hochzeit verpflichtet fühlt zu bleiben", verrät sie weiter.

Doch auch Inka Bause ist klar, dass sie die Sendung wohl nicht bis in alle Ewigkeit weiter moderieren kann: "Es könnte zum Beispiel ein neuer Senderchef zu mir sagen, dass ich durch eine jüngere Moderatorin ersetzt werde. Und glauben Sie mir: Ich würde mich für die neue Kollegin freuen, weil ich damals eben auch Menschen hatte, die mir eine Chance gaben."

Doch es scheint weniger ernst zu sein, als es sich zunächst anhört. Denn wie Inka Bause im Interview weiter verrät, möchte sie die 20. Staffel "ganz gerne noch moderieren". Somit heißt es noch nicht sofort Abschied nehmen, sondern eine weitere Staffel genießen. Denn dann, so Inka Bause: "Suche ich mir etwas anderes und widme mich mehr meiner Musik und meinem Privatleben."