Inka Bause: Herzzerreißende Liebes-Beichte

ist hübsch, sympathisch und erfolgreich. Eigentlich eine echte Traumfrau. Trotzdem will es mit der Liebe nicht richtig klappen. Aber wieso?

Jetzt gibt Inka Bause zu, dass der Tod ihres Ex-Mannes Hendrik Bruch ihr immer noch sehr zusetzt! "Es ist für mich schwer, mich nach meiner Geschichte wieder auf einen Mann ein­ zulassen. Aber ich bin dabei. Der Selbst­mord ist jetzt bald drei Jahre her und ich merke, wie ich freier werde. Mit meinem Mann war ich 18 Jahre lang fast jeden Tag zusammen. Das war wunderbar", erklärt sie gegenüber "Bunte".

Heute kann sie sich das nicht mehr vorstellen. "Ich will keinen Mann haben, für den ich meinen Kleiderschrank halbieren muss und der rund um die Uhr bei mir wohnt. Aber wer weiß, was passiert, wenn ich mich richtig verknalle", so die Moderatorin weiter.

Inka Bause schwärmt immer noch von ihrem Ex

Obwohl sich Inka Bause und Hendrik Bruch bereits 2005 scheiden ließen, hatten sie immer ein gutes Verhältnis zueinander. Bis heute schwärtm die 50-Jährige von ihrem Ex. "Hendrik konnte so gut singen und komponieren wie mein Vater. Er war so hübsch, so toll und er hat sich in mich verliebt. Er war mein Traummann. Ich wäre sehr gern mit ihm alt geworden. Das hat leider nicht geklappt. Aber diese Liebe hat mir trotzdem eine Basis fürs ganze Leben gegeben", verrät sie.

