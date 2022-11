Inka Bause: TV-Aus - Damit geht sie endgültig zu weit!

Was ist denn in Inka Bause (53) gefahren? Die TV-Kupplerin ließ ordentlich Dampf über ihre Show „Bauer sucht Frau“ ab. „Ich wollte alles hinschmeißen“, polterte sie ihre Unzufriedenheit hinaus. „Ich möchte die wahre Liebe zeigen und nicht Sex in der ersten Nacht und Besamungshandschuhe und Gespräche, bei denen alle bis zum Ellenbogen in Kühen stecken“, so ihre bittere Abrechnung über die Machart des TV-Formats. „Anfangs war ich nur die eingekaufte Moderatorin“, so die 53-Jährige. „Nach der zweiten Staffel habe ich dann das erste Mal meinen Mund aufgemacht: Wenn wir so weitermachen, bin ich raus.“

