Iris Abel & Bauer Uwe Abel: Iris geht jetzt ihren eigenen Weg

Bei einem Blick auf den gemeinsamen "Instagram"-Account von Iris und Uwe wird schnell deutlich, dass die Bäuerin ihren Fans ihre Lieblingsrezepte nicht länger vorenthalten möchte. So teilte sie nach Wochen der Funkstille gleich zwei Kochinspirationen mit ihren Anhängern. Was für ein Jubelgrund! Während die Power-Frau in einem der Videos eine schnelle Suppe für Bauer Uwe vorstellt, zaubert Iris in dem anderen ein leichtes Joghurt-Mousse. Will Iris jetzt etwa unter die Food-Blogger gehen und ihr eigenes Ding fernab der Realityshows durchsetzen? Bis jetzt äußerte sich die Bäuerin jedenfalls noch nicht zu ihren Plänen. Wir können also weiterhin gespannt sein …