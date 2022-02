Iris Abel: Bitterer Abschied! Der Schmerz sitzt so tief!

Via "Instagram" wendet sich Iris Abel nun mit höchst emotionalen Zeilen an ihre Follower. So offenbart sie: "Mama, heute wäre dein 90. Geburtstag. Aber manchmal, wenn die Götter neidisch sind, rufen sie die Liebsten zu sich. Nach einem Albtraum zwischen Hoffen und Bangen musste ich DICH vor 23 Jahren gehen lassen." Sie ergänzt: "Ach Mama, wir hätten doch noch so viele schöne Jahre zusammen haben können und ich hätte Dich noch so gebraucht. Deine Liebe, deine Wärme, deine Ratschläge. Alles was nur eine Mutter ihrem Kind geben kann. Dieses tiefe unzertrennliche Band (...)." Das solche besonderen Zeilen von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich. Sie kommentieren unter dem Herzens-Post von Iris: "Das hast du schön geschrieben" sowie "Es ist so liebevoll schön geschrieben! Gänsehaut pur!". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...