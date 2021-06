Iris Abel: Böser Unfall! Ehemann Uwe ist schuld

Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin plagen seitdem schlimme Schmerzen. "Ich habe eine Rippenprellung, die mir immer noch schwer zu schaffen macht und auch Abschürfungen am Knie. Wenn ich da drauf drücke, tut es ebenfalls richtig weh", so Iris weiter. Autsch! An Laufen ist momentan nicht zu denken. "Ich habe im Mai mit dem Training begonnen, aber der Sturz hat mich komplett ausgebremst. Ich hoffe aber, dass ich in zwei Wochen wieder loslegen kann." Wir drücken die Daumen, dass Iris bald wirklich wieder fit ist.

Nicht nur bei Iris und Uwe funkte es bei "Bauer sucht Frau". Im Video seht ihr die schönsten Liebesgeschichten aus der Sendung: