Iris Berben: Sinneswandel? Dieser Satz lässt aufhorchen

Ein Satz, der uns aufhorchen lässt Iris Berben lernte Heiko Kiesow (64) 2007 bei den Dreharbeiten zum dreiteiligen Filmdrama "Afrika, mon amour" kennen. Sie verliebten sich, doch vor den Traualtar traten sie nie. Warum? "Es liegt nicht an mangelnder Liebe. In den frühen Jahren war es eine Überzeugung. Da war Ehe etwas so wahnsinnig Konservatives. Ich war nie verheiratet und das kommt auch nicht mehr", erklärte Iris Berben einst.

Nun scheint die gefeierte Schauspielerin ihr eigenes Rollenbild noch mal zu überdenken. "Ich bin vielleicht überholt und überrannt worden von meiner eigenen Forderung an mich selber, selbstständig auch mein Leben hinzukriegen", sagte sie kürzlich nachdenklich. Ansichten verändern sich eben. Wie der Gedanke zum Heiraten. In einem weißen Brautkleid würde die attraktive Schauspielerin wunderschön aussehen – und ihr Heiko? Der wäre ganz sicher überglücklich.