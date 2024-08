Iris Klein: Ehrliche Worte! "Manchmal bin ich noch traurig"

Iris hat nicht nur einen neuen Mann an ihrer Seite, der sie sehr glücklich macht, sondern lebt aktuell auch wieder in Deutschland. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun einige Gedanken mit ihren Fans, die sie in letzter Zeit beschäftigen. "Und jeden Tag denke ich, es war die richtige Entscheidung, dass ich in dieses süße Häuschen eingezogen bin und Mallorca erst mal verlassen habe und wieder bei Null anfangen musste. Denn ich fühle mich hier unglaublich wohl", schreibt sie. "Hier steckt so viel Liebe und Herzblut drin."

Zwar vermisse sie Mallorca sehr, wolle jedoch unbedingt in ihrem neuen Haus bleiben. "Die Zeit hat meine Wunden geheilt. Manchmal bin ich trotzdem noch traurig, aber das ist okay und ich komme damit klar", so Iris. "Kopf hoch, sagen mir alle. Und das sage ich jetzt zu euch." Worte, die ihre Fans bestimmt sehr zu schätzen wissen!