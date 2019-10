Iris Klein: Existenz-Drama auf Mallorca

Sie können es nicht lassen: Katzenberger-Mama Iris (52) und ihr Mann Peter Klein haben schon wieder ein neues Lokal aufgemacht. Doch bereits am Tag nach der Eröffnung hagelt es böse Kritik...

Dass das Gastronomen-Gen den Kleins nicht wirklich im Blut liegt, zeigen vergangene Erfahrungen: Ihr Pfannkuchenhaus „Im Bett“ in Ludwigshafen war das erste Lokal, das dran glauben musste. Der nächste Versuch: Die Beach-Bar „Evergreen“ auf Mallorca machte schon kurz nach der Eröffnung wieder dicht, und im neuen „Café Pause“ soll ebenfalls gähnende Leere herrschen.

Doch anscheinend werden Iris und Peter nicht aus Schaden klug: Gleich neben dem Café, das Iris mit ihrer Freundin Nadescha Leitze (37) betreibt, wollte sich nun auch Peter seinen Gastro-Traum erfüllen und machte ein Steakhouse auf. Im „Mendocino“, so der Name des Restaurants, soll es deftige Burger, saftige Steaks und erfrischende Drinks geben. Doch Peter ist bei Weitem nicht der einzige Gastronom am Ballermann mit dieser Idee. Hier tobt ein erbitterter Kampf um die Kundschaft, den die Kleins bereits in den ersten Tagen zu verlieren scheinen.

Tappen Iris und Peter Klein in die Falle?

„Also die beiden haben so viel Ahnung von der Gastro wie eine Kuh vom Melken“, schimpft ein Mallorca-Urlauber gegenüber "Closer". „Ich und meine Frau dachten, man schaut sich das mal an, aber Aufmerksamkeit und das Gefühl für den Gast scheinen dort ein Fremdwort zu sein.“ Vor allem die Lage des Lokals könnte den Kleins zum Verhängnis werden, vermutet unser Informant. „Der Keller gleicht einer dunklen Grotte. Die rund 15 Leute, die bei der Eröffnung waren, waren offensichtlich nur Freunde und Bekannte. Um weitere Kundschaft hat man sich nicht bemüht. Als wir ankamen, gab’s von Iris nur einen ignoranten Schulterblick.“

Iris Klein: Polizei-Drama auf Mallorca!

Ganz ähnlich soll sie sich, wie man hört, auch in ihrem eigenen Laden verhalten. Das Fazit des Informanten: „Ich denke, dass die Kleins einfach zu blind sind und vom eigentlichen Geschäft keine Ahnung haben.“ Auch im Netz hagelt es böse Kritik, sogar der Vorwurf, dass Peter durch die Lokal-Eröffnungen nur den eigenen Malerbetrieb über Wasser halten will, steht im Raum. Ob da was dran ist? Unklar. Fest steht aber: Die Erfolgsaussichten des „Mendocino“ sind eher mau; die Vorbesitzer überlebten dort meist nicht länger als ein Jahr…

