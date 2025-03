Iris Klein: Jetzt wird es peinlich! Dafür schämt sie sich in Grund und Boden

Iris Klein will sich in der Show nicht verstellen: "Ich werde mich in der Sendung sehr emotional und vor allen Dingen immer real zeigen." Doch genau das könnte für einige peinliche Momente sorgen! "Vielleicht werden einige Dinge für den einen oder anderen peinlich sein und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal", gibt sie zu. Wie ihre Fans auf ihre ehrlichen und ungefilterten Reaktionen reagieren werden, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Ihr Rückhalt ist ihr gewiss. "Meine Familie und engsten Freunde stehen immer und ohne Ausnahme fest hinter mir. Das gibt mir Kraft."