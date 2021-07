Iris Klein: Krasse Beichte! Sie will nicht mehr schweigen

Iris platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story stellt Iris sich den Fragen ihrer Fans und holt zum Rundumschlag gegen einige ihrer Kollegen aus! "Wenn ich sehe, was andere so alles dafür tun, wird mir schlecht! Sie erfinden negative Schlagzeilen, um dann das Profil auf privat zu stellen, damit die mehr Follower generieren. Oder sie kaufen in dieser Zeit welche dazu", feuert sie.

Ihr Rat? "Einfach nicht mehr so schnell vertrauen! Darüber kann ich ein Buch schreiben! Gerade, seit es Instagram gibt, denn viele wollen mich nur dafür benutzen, um Follower zu sammeln oder verkaufen private Gespräche von mir an die Presse! Bin enttäuscht von vielen Menschen, die mir bereits ins Gesicht gelacht haben", erklärt Iris wütend. Kurz nach ihrem Mallorca-Umzug hat sie diese Lektion gezwungenermaßen gelernt. "Wir haben am Anfang den falschen Menschen vertraut und sogar Geschäfte mit denen gemacht. Dadurch haben wir sehr viel Geld verloren und viel Arbeit investiert. Würden wir nie mehr tun!"

Bittere Tränen vor laufender Kamera! Was ist nur bei Daniela Katzenberger los?