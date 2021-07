Iris Klein: Neue Frisur - So hat man sie noch nie gesehen

Unter dem Schnappschuss häufen sich bereits die begeisterten Kommentare ihrer Follower:

"Sieht erfrischend aus."

"Viel besser. Schwarz ist oft zu hart."

"Sieht toll aus, steht dir echt gut und beim nächsten Mal probierst du es einfach ein bisschen heller."

"Iris, das ist wunderschön und macht dich 10 Jahre jünger."

Zu sehr sollten sich ihre Fans aber nicht an die Haarfarbe gewöhnen, denn so richtig zufrieden ist Iris noch nicht. "Könnte noch heller sein, oder? Was meint ihr? Nächstes Mal wird es noch heller", verspricht sie. Na, da sind wir aber gespannt!

Diese Trend-Haarfarbe wollen jetzt alle Frauen tragen: