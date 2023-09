Iris Klein: Nach Baby-Beichte! Sie entlarvt Jenny Frankhausers Lügen

In ihrer Instagram-Story bedankt Iris Klein sich kurz nach der Baby-Verkündung für die Glückwünsche der Fans. "Ich freue mich so, dass es endlich raus ist. Wissen tun wir das in der Familie ja schon alle länger und haben die ganze Zeit stillgehalten. Man hat es zwar schon ein bisschen gesehen bei Jenny. Aber sie hat ja immer ganz viel Essen gepostet und das war dann so ein bisschen das Ablenkungsmanöver", verrät Iris.

Die kleine Notlüge nimmt Jenny bestimmt niemand übel, denn es ist durchaus üblich, erst eine Weile zu warten, bevor man die Baby-News mit der Welt teilt. Und so konnten die Influencerin und ihr Schatzi Steffen ihr großes Glück erst einmal ganz privat genießen. Wie schön!