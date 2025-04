Iris Klein: Neuer Familienzoff! "Ich springe nicht mehr für jeden..."

In einer weiteren Story setzte Jenny nun nach und kritisierte offen eine egoistische Grundhaltung, die sie nicht nur in ihrer Familie, sondern in der Gesellschaft allgemein wahrnehme: "Klar ist die Familie nicht verpflichtet, Interesse an deinen Kindern zu haben [...] ich finde das eher selbstverständlich." Jenny lobt derweil ihre eigene Oma überschwänglich: "Sie war nie zu 'egoistisch' und wollte ihr Ding machen und sich deshalb keine Zeit nehmen für ihre Enkel oder Kinder, hat ebenfalls gearbeitet, jeden Tag, und war trotzdem so sehr für mich da, bis zum heutigen Tag und das gerne! Für mich ist sie der wichtigste Mensch in meinem Leben und das nicht ohne Grund." Ein harter Schlag für Mama Iris. Mit Nachdruck stellte Jenny klar, dass sie nicht um regelmäßiges Babysitten bat, sondern um grundsätzliche Nähe, Kontakt und Interesse an den Enkeln.