Iris Klein: Sie gibt die Trennung über Instagram bekannt!

Reddit this

"Wir haben beschlossen, uns vom Elvis-Mobil zu trennen. Es steht bei ebay zum Verkauf", teilte Iris ihren Followern mit. Sie und Ehemann Peter hatten sehr viel Herzblut, Zeit und Geld in ihr Wohnmobil gesteckt. Aber da sie von Ludwigshafen nach Mallorca ausgewandert sind, müssen sie sich jetzt von ihrem geliebten Fahrzeug Abschied nehmen. "Es ist einfach viel zu schade, um nur noch rumzustehen."

Iris verkauft ihren Elvis-Wohnwagen bei ebay

Für 22.999 Euro kann das Wohnmobil bei ebay erworben werden. "Wir hoffen natürlich, dass es in liebevolle Hände kommt. Denn es stecken viele Arbeitsstunden drin, die man in Liebe zum Detail wiederfindet", schrieben die beiden in ihrer Anzeige. "TÜV, Allwetterbereifung, Solaranlage, Radio mit USB-Anschluss, Matratzen und die Polster sind neu." Außerdem wurde das Fahrzeug neu lackiert und mit Airbrush aufgewertet. Heizung, Kühlschrank, Herd, Mikrowelle und funktionieren laut Iris und Peter einwandfrei.

Iris Klein: Schock-Diagnose!

Gemeinsames Weihnachten mit Daniela Katzenberger

Trotz der Trennung von ihrem Elvis-Mobil hat Iris Grund zum Strahlen. Vor einigen Wochen versöhnte sie sich endlich wieder mit Tochter . Die beiden feiern sogar gemeinsam Weihnachten. Gegenüber erzählte Daniela kürzlich: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir dieses Jahr Weihnachten bei meiner Mutter feiern. Dass wir einfach wieder den Kontakt intensiver haben, dass es wieder zusammengewachsen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch etwas, für das man sehr dankbar sein muss."