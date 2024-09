Iris Klein & Freund Stefan: Anzeige! "Er war bei der Polizei"

Eigentlich könnte alles so schön sein. Iris Klein (57) ist frisch verliebt und genießt die Zeit mit ihrem neuen Freund Stefan Braun in vollen Zügen. Sie wohnt wieder in Deutschland und fühlt sich hier, in der Nähe ihrer Tochter Jenny Frankhauser (32), pudelwohl. Doch es gibt da ein Problem: Seit ihr Schatzi das Rampenlicht mit ihr teilt, muss er sich von den vermeintlichen Fans immer wieder Dinge über sich selbst anhören, die ihm absolut nicht gefallen!