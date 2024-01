Iris Klein & Mr. T: Trennung! Sie bestätigt das Liebes-Aus

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, wie es aktuell um die Beziehung von Iris und Mr. T steht. "Wir haben uns beide für getrennte Wege entschieden, weil wir beide einfach gemerkt haben, dass wir zu verschieden sind und nicht das gleiche wollen", antwortet das TV-Sternchen geknickt. "Aber es ist okay und es geht uns gut damit. Nur eben nicht mehr zusammen. Jeder Mensch hat eben andere Prioritäten im Leben. (...) Manchmal ist es eben für beide besser. Ich weiß ja auch, dass ich nicht einfach bin und etwas in mir kaputt ist. Damit wird wahrscheinlich kein Mann mehr in meinem Leben klarkommen. Ich bin viel zu emotional."

Weitere Details über das Liebes-Aus behält Iris bisher noch für sich. Wie es nun für sie weitergehen soll, weiß sie leider auch noch nicht. Ob sie dauerthaft in Deutschland bleiben oder wieder nach Mallorca gehen wird, kann sie noch nicht sagen. "Momentan weiß ich es mal wieder nicht, weil sich mein Leben irgendwie ständig ändert", gibt sie zu. Aus den gemeinsamen Plänen mit ihrem Mr. T wird nun ja leider nichts mehr... Wie schade!

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt Iris jedoch erhalten: Sie gibt zu, darüber nachzudenken, in Zukunft vielleicht auch mit einer Frau glücklich werden zu können...