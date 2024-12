Iris Klein: Wie Tochter Daniela Katzenberger? So viel will sie jetzt abnehmen

Iris selbst will zwar nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie Daniela, aber ein paar Pfunde sollen 2025 in jedem Fall purzeln – mit Sport. "Ich will nächstes Jahr auch wieder anfangen im Januar. Dann geht’s bei mir wieder rund", erklärte sie. In der Weihnachtszeit rentiere sich das nicht mehr anzufangen, war sie überzeugt. "Das wäre unnötiges Geld, das ich fürs Fitnessstudio ausgeben würde", erklärte sie lachend.

Iris‘ Ziel? "5 bis 6 Kilo möchte ich schon abspecken und ein bisschen straffere Haut und einen strafferen Popo", verriet sie. Freund Stefan freut sich bereits auf Iris‘ Anmeldung im Fitnessstudio. "Ich mache den Sport ja schon etwas länger. Wäre schön, wenn wir das bald auch noch gemeinsam machen. Jede gemeinsame Zeit ist wertvoll", sagte er begeistert.