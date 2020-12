Iris Mareike Steen: Jaaa, ein Baby!

Unglaublich wie die Zeit vergeht! Im Dezember 2010 sah man Iris Mareike Steen das erste Mal als Lilly Seefeld bei GZSZ. Mittlerweile ist ihr Debüt zehn Jahre her. Aber die Schauspielerin erinnert sich daran, als wäre es erst gestern gewesen!

"Ja, ich bin wahnsinnig glamourös von der Toilette gekommen. Dann habe ich meiner Mutter mitgeteilt, dass meine Schwester abgehauen ist. Ich habe die Szene gerade erst nochmal angeschaut, im Rahmen eines Interviews, und muss das nicht unbedingt wieder tun", verrät sie lachend im Interview mit RTL.

Was sie sich in Zukunft für ihre Lilly wünscht? "Ich würde mir wünschen, dass sie jetzt endlich mal wirklich Glück in der Liebe hat und ein wenig ankommt. Aber dann darf natürlich gerne das nächste Drama kommen, gerne mit ein bisschen Action, sonst wäre es ja langweilig."

Aber auch privat plaudert Iris jetzt ihre großen Wünsche aus. Sie will ein Baby!