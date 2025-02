Irv Gotti ist tot: Der Kult-Produzent stirbt mit 54 Jahren

Gotti, der als Irving Domingo Lorenzo Jr. das Licht der Welt erblickte, erlangte vor allen Dingen ab Ende der 1990er große Bekanntheit. Der Produzent, der mit Stars wie Ja Rule, Ashanti, Kanye West, Jennifer Lopez und DMX zusammenarbeitete, hatte eine besondere Gabe für seinen Beruf, den er voller Leidenschaft ausübte. Während Gotti zunächst noch bei Def Jam Recordings arbeitete, wollte er noch höher hinaus und gründete 1998 das Label Murder Inc. in New York.

"Def Jam hat einen seiner kreativsten Soldaten verloren, der den Hip-Hop verkörpert hat", sagt Lyor Cohen, der von 1988 bis 2004 bei dem Label tätig war. In den schwierigsten Zeiten habe der Kult-Produzent es immer wieder geschafft, neue Hits zu produzieren und maßgeblich zum Erfolg diverser Künstlerinnen und Künstler beizutragen. "Es ist eine Ehre und ein Privileg, ihn gekannt zu haben. Irv, du wirst uns fehlen", so Cohen.

In den vergangenen Jahren hatte Gotti ein weiteres Projekt in Angriff genommen und die Anthologie-Fernsehserie "Tales", die Hip-Hop und Geschichtenerzählen verbindet, geschaffen. In jeder Folge wird eine neue Geschichte erzählt, die von älteren und aktuellen Liedern inspiriert ist. Ein Meisterwerk in insgesamt drei Staffeln, die Irvings Liebe zur Musik perfekt widerspiegelten ...