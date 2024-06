Isabel Edvardsson: "Let's Dance"-Star verrät das Babygeschlecht!

Auf Instagram meldet sich der "Let's Dance"-Star nach der Geburt endlich zurück bei den Followern. "Ich bin immer noch in einem schönen Baby-Bubble und fasse es nicht, dass fast zwei Monate vergangen sind, seitdem ich Dreifach-Mama bin. Ich liebe es und uns geht’s sehr gut!", freut sie sich. Deshalb war es in den letzten Wochen auch so still auf ihrem Account. "Ich war ja letzter Zeit kaum online und habe diese sehr ruhige, private Familienzeit sehr genossen."