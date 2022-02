Isabel Edvardsson: Unerwartete Beichte vor "Let's Dance"-Beginn!

Wie Isabel nun berichtet, ist es für sie das größte Glück auf der Welt Mama zu sein. So offenbart sie gegenüber "Exclusiv": "Irgendwie fühle ich mich besser. Ich fühle mich gelassener, ich fühle mich total ausgeglichen. So Kleinigkeiten, das kümmert einen nicht mehr so viel. Was sagt mein Herz, was sagt mein Bauch? Wie viel Kraft spüre ich von innen? Und ich kann sagen, das wird irgendwie von Jahr zu Jahr einfach mehr. Ich schaffe alles!" Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Isabel geben! Ganz auf ihr Tanzleidenschaft will die Power-Mama jedoch nicht verzichten! So ist sie auch einfach überglücklich, wieder bei "Let's Dance" das Tanzbein zu schwingen. Dabei sah es bei ihrem Show-Aus noch ganz anders aus: "Am Ende von der letzten Staffel dachte ich fifty-fifty. Wahrscheinlich komme ich nicht wieder. Dann aber wurde ich schwanger und dann habe ich eigentlich gesagt nein. Mit zwei Kindern noch mal 'Let's Dance!' , das wird nicht funktionieren." Wie sich Isabel wohl in diesem Jahr schlagen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...