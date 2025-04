Isabell Hertel: Allein gegen die Horror-Krankheit

Das Schlimmste aber: Isabell Hertel musste sich der Horror-Krankheit allein stellen. "Ich bin seit zwölf Jahren Single", erzählt sie. Ihre Eltern, die beiden Menschen, die ihr am nächsten stehen, wollte sie nicht belasten. Isabell gesteht: "Da sind sehr viele einsame Tränen geflossen."

Auch als die Diagnose feststand, war sie nicht erleichtert. Denn nur zwei Ärzte in Deutschland können solche Tumore operieren. "Die anderen trauen sich nicht und ohne OP landet man unweigerlich im Rollstuhl", sagt sie. Isabell Hertel unterzog sich dem gefährlichen Eingriff. Ihr Rückenmark wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Ihr linker Fuß war gefühllos, ist immer weggerutscht: "In der Klinik hatte ich einen kompletten Zusammenbruch."

Wie sehr hätte sie sich einen Partner gewünscht, der ihre Hand hält, sie tröstet. Doch da war niemand. Mit viel Kraft lernte sie, dass ihre Beine ihr wieder gehorchen. Heute blickt Isabell Hertel optimistisch in die Zukunft, auch wenn sie weiß, dass es keine Garantie dafür gibt, dass der Tumor nicht zurückkommt. Ein Gedanke spendet ihr sicher Trost: Sie hat die Krankheit schon einmal besiegt. Und das ganz alleine.