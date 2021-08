Isabell Horn: Riesige Sorge um den GZSZ-Star!

Isabell Horn hat kürzlich etwas gepostet, was den Fans jedoch riesige Sorgen bereitet. Denn in ihrer Brust hat sie einen Knoten ertastet. "Ich wollte mich noch einmal bedanken. Ich habe so viele offene und ehrliche Nachrichten bekommen bezüglich meiner Zysten und Knoten in der Brust", erzählt sie 37-Jährige in einer Instagram-Story.