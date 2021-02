Isabell Horn: Zusammenbruch! Sie muss in Therapie

GZSZ

So viele Frauen hat Leon Moreno wirklich geküsst!

Auch wenn man ihm das Alter kaum ansieht - Daniel Fehlow hat jetzt schon genau 24 Jahre als Leon Moreno bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hinter sich. Und wie das in einer Daily Soap halt so ist, hat er in dieser Zeit mit den Frauen mehr erlebt als andere in 100 Jahren. Wir erinnern uns zurück an Leon Morenos zahlreiche Affären und Hochzeiten.