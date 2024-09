J. D. Souther: Der "Eagles"-Songwriter ist tot

J. D. erblickte 1945 in Detroit (USA) das Licht der Welt, wuchs allerdings in Texas auf. Schon in jungen Jahren interessierte er sich für die Musik. Als er Glenn Frey (Gitarrist und Gründungsmitglied der "Eagles") kennenlernte, veränderte sich sein Leben für immer. Beide machten zusammen Musik und legten den Grundstein für Southers grandiose Karriere als Songwriter. Er schrieb große Welthits, unter anderem für die "Eagles" und die Sängerin Linda Ronstadt. Seine Songs "New Kid in Town", "Victim of Love" und "Best of My Love" bleiben unvergessen.

Souther war ein Mann vieler Talente und machte auch als Schauspieler eine gute Figur. Unter anderem war er in dem Film "Grüße aus Hollywood" und in der Serie "Nashville" zu sehen.