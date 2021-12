Jack Hedley: Der James Bond-Star ist tot

Am 28. Oktober 1930 ist er in London geboren. In den 50er Jahren startete er als Schauspieler durch und war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Neben "James Bond: In tödlicher Mission" hatte er eine Hauptrolle in der BBC-Serie "The World of Tim Frazer". Er wirkte zudem auch in dem Klassiker "Lawrence von Arabien" mit. In dem britischen Film "Die Bibel - Paulus" war er zuletzt im Jahr 2000 vor der Kamera zu sehen.

2021 sind weitere Stars verstorben. Von welchen Promis wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: