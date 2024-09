Jacques Breuer: "SOKO"-Star ist tot

Der Tod des Schauspielers Jacques Breuer hat die deutsche Filmwelt tief erschüttert. Breuer, bekannt durch seine Rollen in namhaften Serien wie "Derrick", "Tatort" und "Der Alte", starb am 5. September in München. Details zu den genauen Umständen seines Todes sind bislang nicht bekannt.

Seine Karriere umfasste sowohl die Schauspielerei als auch die Synchronarbeit. Große Bekanntheit erlangte er durch seine Verkörperung des Peter Bathory im TV-Abenteuer "Mathias Sandorf" aus dem Jahr 1979. Im Laufe seiner Karriere trat er in zahlreichen Krimiserien wie "SOKO" oder "Der Bulle von Tölz" auf. Als Synchronsprecher lieh er zudem bedeutenden Figuren, darunter Aragorn in "Der Herr der Ringe", seine Stimme. Eine seiner letzten Sprecherrollen übernahm er im Film "Dreizehn Leben" aus dem Jahr 2022. In dem gleichen Jahr trat er in der TV-Serie "Der Staatsanwalt" auf, was seine letzte bekannte Rolle vor seinem Tod war.