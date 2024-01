James Arthur: "Das hier ist intensiv!" - Mit seinem Auftritt in der Elbphilharmonie hat er alle begeistert

Bevor James Arthur die Bühne betrat, sorgten zunächst zwei andere Sänger für Stimmung. Der spanische Sänger Leroy Sanchez berührte mit seiner klaren Stimme die Herzen des Publikums und Musikerin Davina Michelle rockte die Bühne mit ihrer extremen Power-Stimme!

Als James Arthur schließlich die Bühne betrat, war er selber etwas überwältigt. "Das hier ist intensiv", erklärte er nervös. Schließlich war es für ihn auch neu, plötzlich vor sitzendem Publikum zu singen und nicht nur das! Der Musiker wurde auch noch vom Lufthansa Orchester begleitet, das für noch mehr Gänsehaut sorgte. Es dauerte nicht lange, bis alle von der Musik angesteckt wurden, aufsprangen und tanzten. Neben seinen bekanntesten Hits wie "Impossible" und "Rewrite the Stars", sang der Superstar auch Songs von seinem neusten Album "Bitter Sweet Love" (erscheint am 26. Januar). Die blinkenden Armbänder, die jeder Zuschauer vor dem Konzert bekommen hat, verzauberten den Raum in ein Meer voller Lichter. Schon vor dem Konzert freute sich der Musiker auf diesen außergewöhnlichen Auftritt. "Das Konzept von Channel Aid ist großartig. Dazu diese besondere Location in Verbindung mit einem Orchester. Das war immer ein großer Traum von mir, der nun in Erfüllung geht", verriet er happy. Und ein Traum, mit dem er viele Menschen glücklich gemacht hat....