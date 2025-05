James-Bond-Legende Joe Don Baker (†89) gestorben – "Du wirst nie vergessen"

Joe Don Baker war nie auf ein Rollenmuster festgelegt. Er spielte harte Cops, zweifelhafte Geschäftsleute und tragische Helden. Unvergessen bleibt seine Darstellung in "The Outfit" (1973), in dem er sich an der Seite von Robert Duvall mit einem kriminellen Syndikat anlegt. In "The Natural" (1984) glänzte er im Sportdrama mit Robert Redford, in der Kultkomödie "Fletch" (1985) als Polizeichef.