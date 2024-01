James Kottak: Ex-Scorpions-Drummer ist tot!

So soll der Amerikaner unter anderem an einem Flughafen in Dubai betrunken herumgepöbelt, seine Hose heruntergezogen und andere Fluggäste beleidigt haben. Weil sich diese Verhaltensweisen gehäuft haben sollen, habe die Band ihn schließlich rausgeworfen. Auch privat hatte der Künstler offenbar kein Glück. So scheiterte auch seine Ehe mit der Schlagzeugerin Athena (59). Trotz allem bleibt der Drummer für die Musik unvergessen. RIP James Kottak.

